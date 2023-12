In uno degli scontri più attesi della Premier League, l’Aston Villa ospiterà l’Arsenal in una partita che si preannuncia elettrizzante. Il match, che si svolgerà il 9 dicembre 2023 a Villa Park, vedrà uno scontro al vertice tra due squadre in ottima forma. Aston Villa, sotto la guida di Unai Emery, ha impressionato recentemente, ottenendo una vittoria significativa contro il Manchester City e si trova in un momento di forma straordinaria. Dall’altra parte, l’Arsenal di Mikel Arteta, nonostante alcuni infortuni chiave, continua a mostrare perché è considerato uno dei favoriti per il titolo, mantenendo una posizione solida in alto in classifica.

Aston Villa-Arsenal, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Arsenal favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno al 2.05 su snai e 2.15 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.65 mentre una vittoria dell’Aston Villa (segno 1) si trova anche a 3.30 Ecco la comparazione quote di Aston Villa Arsenal dei bookmakers:

Snai : Aston Villa (1): 3.30 Pareggio (X): 3.65 Arsenal (2): 2.05

: Gol Gol : Aston Villa (1): 3.25 Pareggio (X): 3.65 Arsenal (2): 2.10

: SportBet : Aston Villa (1): 3.30 Pareggio (X): 3.70 Arsenal (2): 2.15

Momento Aston Villa

L’incredibile vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale in casa contro il Manchester City ha permesso all’Aston Villa di salire al terzo posto della classifica di Premier League, in piena zona Champions e addirittura a -4 dalla vetta occupata dall’Arsenal, suo prossimo avversario in campionato. I Villains si trovano in un ottimo momento di forma, accumulando una serie di vittorie consecutive in casa. La preoccupazione principale per la squadra riguarda la forma fisica di Leon Bailey, che si è infortunato nonostante una prestazione eccezionale contro il City. Se Bailey non sarà disponibile, si aggiungerà all’elenco degli infortunati che comprende Bertrand Traore, Emiliano Buendia e Tyrone Mings.

Momento Arsenal Grazie alle ultime 3 vittorie contro Brentford, Wolverhampton e Luton Town, l’Arsenal di Mikel Arteta è rimasto da solo in vetta alla classifica di Premier League: un raggiungimento frutto dei loro 11 successi e 3 pareggi nelle prime 15 giornate di campionato, a fronte di 1 sola sconfitta contro il Newcastle. I Ganners hanno dimostrato di essere una delle migliori squadre della Premier League questa stagione. Tuttavia, la squadra ha diversi infortuni da gestire. Takehiro Tomiyasu è fuori per un problema al polpaccio, mentre Emile Smith Rowe, Fabio Vieira, Thomas Partey e Jurrien Timber sono previsti fuori fino al 2024. Arteta, che ha ricevuto il suo terzo cartellino giallo della stagione, non sarà presente in panchina per questa partita. Aston Villa-Arsenal, consigli e Analisi Finale

Questa partita tra Aston Villa e Arsenal promette di essere un duello tattico e tecnico di alto livello. Con l’Aston Villa che gode di un ottimo momento in casa e l’Arsenal che cerca di superare le sfide poste dagli infortuni, il match potrebbe rivelarsi un incontro equilibrato e ad alto punteggio. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter trovare la via del gol con facilità, e ci si potrebbe aspettare uno scambio di reti. Un possibile risultato potrebbe essere un pareggio 2-2 o 1-1.