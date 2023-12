Aston Villa-Burnley, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Aston Villa affronta il Burnley in quello che sarà l’ultimo incontro dell’anno per entrambe le squadre. La partita si svolgerà sabato 30 dicembre 2023 presso lo stadio Villa Park. Il Burnley, attualmente in una posizione precaria in classifica, si trova di fronte a un’Aston Villa che cerca di concludere l’anno con una vittoria.

Aston Villa-Burnley, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Aston Villa è nettamente favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 1.38 su snai e 1.44 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 5.00 mentre una vittoria del Burnley (segno 2) si trova anche quota 7.35. Ecco la comparazione quote di Aston Villa e Burnley dei bookmakers:

Snai : Aston Villa (1): 1.38 Pareggio (X): 5.00 Burnley (2): 7.25

: Gol Gol : Aston Villa (1): 1.41 Pareggio (X): 5.10 Burnley (2): 7.25

: Sportbet : Aston Villa (1): 1.44 Pareggio (X): 5.00 Burnley (2): 7.35

:

Momento Aston Villa

L’Aston Villa, dopo un pareggio contro lo Sheffield United e una sconfitta contro il Manchester United nel Boxing Day, ha interrotto una striscia di 15 vittorie consecutive in casa, un record storico per il club. Nonostante queste recenti battute d’arresto, la squadra si trova in una solida posizione tra le prime quattro in classifica, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Tuttavia, per la prossima partita contro il Burnley, l’Aston Villa dovrà affrontare diverse assenze importanti. Sono infortunati Buendía, Mings, Olsen, Tielemans, Traorè e squalificato Kamara. Anche Lucas Digne potrebbe mancare per problemi fisici. Si prevede dunque che Cash prenda posto in difesa insieme a Konsa, Carlos e Moreno, mentre in mediana agiranno Dendoncker, Douglas Luiz e Ramsey. In attacco, si punterà su Ollie Watkins, supportato da Bailey e McGinn.

Momento Burnely

Il Burnley di Vincent Kompany ha subito la sua quattordicesima sconfitta stagionale nel Boxing Day, posizionandosi nei bassifondi della classifica della Premier League. La squadra ha registrato solo 3 vittorie e 2 pareggi in questa stagione. Per la partita contro l’Aston Villa, il Burnley sarà privo degli infortunati Koleosho e Cork. Si prevede la conferma di Vitinho e Taylor in difesa, affiancati da O’Shea e Beyer. Sulle fasce agiranno Odobert e Gudmundsson, con Berge e Brownhill a centrocampo. In attacco, il duo Amdouni e Foster sarà chiamato a guidare la linea offensiva.

Aston Villa-Burnley, analisi finale e consigli

Il 2023 è stato un anno da sogno per l’Aston Villa, specialmente per le prestazioni ottenute tra le mura amiche. Questo aspetto rende la squadra particolarmente favorita per la partita contro il Burnley. L’Aston Villa ha dimostrato una forma notevole in casa, e il match contro il Burnley sembra essere l’occasione perfetta per chiudere l’anno in bellezza al Villa Park.

Dall’altra parte, il Burnley arriva a questa partita dopo una stagione difficile, con diverse sconfitte e solo poche vittorie. La squadra dovrà affrontare una sfida ardua contro un Aston Villa in forma e determinato a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Data la forma recente dell’Aston Villa e le difficoltà del Burnley, si può ragionevolmente prevedere una vittoria per l’Aston Villa. Un risultato di 2-0 o 3-1 a favore dell’Aston Villa potrebbe riflettere la differenza di forma e qualità tra le due squadre. L’Aston Villa, con la sua solidità in casa e la capacità di sfruttare le debolezze avversarie, appare ben posizionato per aggiudicarsi i tre punti in questo incontro.