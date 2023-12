Sfida ad alta quota tra Aston Villa e Manchester City. Squadre separate da un solo punto in classifica: Citizen, terzi, a quota 30, Villans, quarti, 29 punti. La formazione di Guardiola ha pareggiato l’ultima sfida contro il Tottenham; l’Aston Villa ha portato a casa soltanto un punto dalla trasferta di Bournemouth nella scorsa uscita. L’ultimo precedente al Villa Park, risalente a settembre 2022, è terminato 1-1 con reti di Bailey, per i padroni di casa, e Haaland, per gli ospiti. Il match, in programma mercoledì alle 21.15, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Premier League su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Cash, Kamara, Luiz, McGinn; Watkins, Diaby. All. Emery.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Walker, Dias, Ake; Foden, Stones, Lewis, Doku; Alvarez, Bernardo Silva; Haaland. All. Guardiola.