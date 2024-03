Atalanta-Bologna, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

L’Atalanta, nonostante una sconfitta pesante contro l’Inter, rimane positiva e focalizzata sui prossimi impegni, con Gasperini che pianifica di sfruttare Koopmeiners e Lookman per superare il Bologna, mantenendo De Ketelaere in attacco. Il Bologna, guidato da Thiago Motta, esce vittorioso contro il Verona grazie a un solido gioco di squadra e punta a continuare il suo percorso positivo, con possibili scelte tattiche che includono Calafiori o Lucumì in difesa e Ndoye o Saelemaekers a centrocampo. Entrambe le squadre si preparano a un confronto diretto cruciale per le loro ambizioni stagionali.