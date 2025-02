Atalanta – Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta prova a gettare via le scorie della sconfitta europea contro il Club Brugge, cui consegue la necessità di raccogliere un risultato positivo tra le mura amiche, e ripartere alla volta del campionato. Bergamaschi con una vittoria nell’ultima di Serie A contro il Verona. Di fronte c’è il Cagliari di Nicola, vincitore dell’ultima sfida contro il Parma, con la necessità di far punti per allontanare la zona rossa. La gara, in programma sabato 15 alle 15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Atalanta – Cagliari, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.