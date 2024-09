Atalanta-Como, probabili formazioni e dove vederla

Dopo il pareggio contro l’Arsenal, l’Atalanta scenderà in campo domani sera nel match interno contro il Como. Solita difesa a 3 per la squadra di Gasperini, che conferma davanti Lookman e De Ketelaere. Il match delle 21 andrà in onda su Dazn.

Atalanta-Como, le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Como (4-2-3-1): Audero; Iovine, Kempf, Goldaniga, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas