Atalanta-Crotone 5-1, Gasperini: “Giocate e gol di qualità”

Atalanta-Crotone 5-1

Tutto facile per l’Atalanta che batte 5-1 il Crotone al Gewiss Stadium di Bergamo. Si complica un po’ la vita la Dea, chiudendo il primo tempo sull’1-1, ma poi rimedia alla grande. I nerazzurri in classifica agganciano la Juventus in 3a posizione con 49 punti. A segno Gosens (12′), Palomino (48′), Muriel (50′), Ilicic (58′), Miranchuk; il gol del Crotone viene messo a segno da Simy (23′).

Atalanta-Crotone, Gasperini: “Giocate e gol di qualità”

Al termine della travolgente vittoria contro il Crotone, Gian Piero Gasperini analizza la gara della sua Dea: “Sembrava una partita stregata con tante occasioni, abbiamo preso il pareggio su un nostro errore. Ma ho visto giocate e gol di qualità, siamo in un buon momento e la classifica è bella anche se molto corta”. I nerazzurri con la vittoria di stasera staccano i diretti avversari in classifica e raggiungono la Juventus in terza posizione. Sul grande passo in avanti, Gasperini aggiunge: “Il distacco per l’Europa è abbastanza significativo e adesso andiamo a giocare contro una squadra che sta meritando il primo posto e sta mettendo un bel vantaggio sulle inseguitrici. Ci misureremo con la migliore del campionato: sarà un bel test per il ritorno dell’ottavo di Champions League a Madrid”.