Atalanta e Milan a lavoro per il riscatto di De Ketelaere | Parti sempre più vicine

Manca sempre meno per il riscatto di Charles De Ketelaere all’Atalanta. Dopo il distacco delle ultime settimane, in queste ore le parti sarebbero sempre più vicine, con l’ex Milan che ha da sempre dimostrato il suo attaccamento alla maglia e alla squadra di Gasperini.

Atalanta, De Ketelaere a un passo | Le ultime

“All’Atalanta mi trovo molto bene. Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di più. Riscatto? Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare. Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa”. Queste le parole del fantasista riportate da TMW che avvicinano il