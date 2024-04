Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Si riparte dallo 0-1 dell'andata con i bergamaschi chiamati a rimontare per accedere alla finale di Coppa Italia e per avere un posto nella prossima Supercoppa italiana

L’altra finalista verrà decretata al termine del match di ritorno tra Atalanta e Fiorentina. All’andata i viola hanno vinto 1-0 grazie ad un eurogol di Mandragora e gli uomini di Gasperini faranno di tutto per ribaltarla davanti ai propri tifosi. L’ultimo match interno giocato dell’Atalanta contro la Fiorentina in Coppa Italia risale alla stagione 2021-22 quando il club toscano si impose per 2-3. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; N. González, Beltrán, Kouame; Belotti. All. Italiano