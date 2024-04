Atalanta-Fiorentina, una poltrona per due | Le formazioni

Atalanta e Fiorentina si sfidano questa sera, chi raggiungerà in finale la Juventus di Allegri? I nerazzurri di Gasperini ancora in corsa in Coppa Italia ed Europa League, i bergamaschi sognano un clamoroso double, di fronte la viola di Italiano, pronta a sfatare ogni tabù raggiungendo a sorpresa la finalissima. Una sfida da non perdere.

Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano