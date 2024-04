Atalanta-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l’impresa di Anfield, l’Atalanta torna in campo per la rincorsa Champions contro un Verona alla ricerca di punti salvezza. Negli ultimi tre match giocati al Gewiss Stadium tra le due compagini sono arrivate due vittorie per i gialloblu e una per i bergamaschi. Il match sarà visibile su Sky e in diretta streaming su Now TV, Skygo e DAZN lunedì 15 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Suslov; Folorunsho, Swiderski, Lazovic; Noslin. All. Baroni