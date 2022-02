Atalanta Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La venticinquesima giornata di serie A si chiuderà con uno scontro diretto che potrebbe essere cruciale per la lotta al quarto posto. A Bergamo si sfideranno infatti la Juventus, quarta, e l’Atalanta, quinta a -2 (che però ha una partita in meno). I bianconeri sono in ripresa e i nuovi arrivi del mercato invernale (che hanno già colpito in campionato contro il Verona) hanno portato entusiasmo e fiducia con Allegri che potrebbe decidere di riproporre dall’inizio il tridente Vlahovic–Morata–Dybala. I bergamaschi sono invece in tutt’altra condizione con l’infortunio di Duvan Zapata che toglie a Gasperini il proprio centravanti di punta: spazio quindi a Muriel con Boga, che ha fatto molto bene in coppa, che potrebbe partire dalla panchina per spaccare la gara.

Atalanta Juventus, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Muriel

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata

Atalanta Juventus, i precedenti

In 59 precedenti in casa dell’Atalanta, la Juventus ne ha vinti 27, con 24 pareggi e 8 vittorie atalantine. Lo scorso anno la Dea riuscì a imporsi, per la prima volta dalla stagione 01/02, grazie al gol di Malinovski. Due anni fa fu invece decisiva la doppietta di Higuain e il gol di Dybala che ribaltarono l’iniziale vantaggio firmato da Gosens.

Atalanta Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile su DAZN