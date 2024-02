Atalanta-Lazio, De Ketelaere e Pasalic schiantano i biancocelesti (3-1): di Immobile il gol della bandiera

Torna a perdere la Lazio. L'Atalanta si conferma una seria candidata per la Champions

Grazie alla doppietta di De Ketelaere e alla rete di Pasalic, l’Atalanta supera agevolmente la Lazio e conquista tre punti importantissimi in ottica Champions. Primo tempo già chiuso per la squadra di Gasperini con i gol dei due calciatori ex Milan.

Sotto di due gol, Sarri si gioca le carte Casale e Pellegrini anche se l’Atalanta continua a macinare gioco e al 60′ sfiora il 3 a 0. La squadra di Gasperini macina gioco e al 76′ chiude la gara ancora una volta grazie alla rete di De Ketelaere. Non basta nel finale la rete di Ciro Immobile che segna su calcio di rigore dopo un fallo di Djimisiti. Con questa vittoria l’Atalanta sale a quota 39 a -10 dal Milan.

Atalanta-Lazio, il tabellino:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac;Holm (20’st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (33’st Pasalic); Miranchuk (20’st Scamacca), De Ketelaere (33’st Muriel). A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Zappacosta, Mendicino, Toure, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (1’st Pellegrini), Romagnoli, Gila (1’st Casale), Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (24’st Vecino); Isaksen (19’st Pedro), Castellanos (19’st Immobile), Felipe Anderson.A disposizione: Sepe, Mandas, Kamenovic, Hysaj, Kamada, Sana Fernandes. Allenatore: Maurizio Sarri.

Reti: 16’pt Pasalic (A), 43’pt rig. De Ketelaere (A), 30’st De Kateleare (A), 38’st rig. Immobile (L)

Ammoniti: Pasalic (A), Felipe Anderson (L), Luis Alberto (L), Rovella (L), Ederson (L)

Recupero: 1’pt, 4’st