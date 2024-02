Verso Atalanta-Lazio, dubbio Scamacca per Gasperini. Sarri ritrova Immobile

Gasperini e Sarri, due filosofie diverse ma con lo stesso obiettivo: un posto in Champions League

Atalanta-Lazio è la seconda sfida più delicata dopo il derby d’Italia. Entrambe le squadre lottano per un posto in Champions League anche se ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata con Roma, Napoli, Bologna e Fiorentina. E allora ecco che bisognerà conquistare tre punti già da oggi con Gasperini che punta sui suoi gioielli migliori così come Sarri, che ritrova Isaksen e Immobile.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Miranchuk.

Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella (Vecino), Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Sarri.