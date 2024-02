Lazio, futuro in bilico per Sarri | L’allenatore strizza l’occhio a Milan e Fiorentina

Come riportato da “Il Messaggero”, Sarri vuole provare a fare un altro “miracolo” e portare la Lazio in Champions League, e poi, nonostante il contratto fino al 2025, sarà ancora al tavolo delle trattative a parlare di futuro.

Lazio, futuro incerto per Sarri

Lo staff tecnico in questi anni non ha mai assistito al lancio del progetto e spesso non c’è alcun seguito, quindi possono verificarsi riflessioni importanti. A fine anno ci sarà una valutazione reciproca e nel frattempo Sarri ha cambiato agente e sembrerebbe che dopo le squadre arabe, il Milan sia tornato a corteggiarlo. All’allenatore non dispiacerebbe assolutamente tornare, anche a pochi passi da casa, nel caso in cui la Fiorentina si separi da Italiano.