Lazio, Lotito smorza i toni: “Sarri non mi ha chiesto rinforzi. C’è da recuperare Kamada”

La Lazio è stata l’unica società a non aver effettuato alcun acquisto in questa sessione di calciomercato invernale. Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Notizie.com spiegando che non c’era bisogno di prendere rinforzi.

Lazio, Lotito afferma: “Siamo competitivi così”

Il patron della Lazio ha parlato dopo la conclusione del calciomercato invernale appena concluso. Queste le parole ai microfoni di Notizie.com:

“Il mercato? Ma basta, per favore, questa estate sono stati spesi 100 milioni. Sarri non mi ha chiesto rinforzi, assolutamente, la Lazio così com’è è competitiva. Lavoriamo sempre per fare bene… Adesso recuperiamo i giocatori, Kamada è tra questi, vedremo poi che campionato farà la Lazio, c’è la Champions e la Coppa Italia… E’ vero che ci sono state delle battute d’arresto, ma siamo lì ed è ancora lungo il campionato. Credo molto in questa squadra e anche Sarri, sono fiducioso e convinto che potremmo fare bene”. Questa estate abbiamo speso 100 milioni per fare mercato, sono arrivati giocatori forti, non c’era la necessità ora di fare acquisti. Alla Lazio ci devono stare giocatori che sono felici di stare con noi. Vediamo come va il campionato, io sono fiducioso come sempre”.