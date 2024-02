Lotito va controcorrente: “Non vogliamo rompere gli equilibri. E Sarri è d’accordo con me”

Sono queste le parole del Presidente, Claudio Lotito, rilasciate a “Il Messaggero” che svelano come la Lazio difficilmente farà qualcosa in queste ultime ore di mercato che hanno visto il club biancoceleste muoversi solamente in uscita.

Lotito: “Non ha senso aggiungere. E ora aspetto Immobile”

“Abbiamo valutato attentamente se comprare qualcuno, ma non ha senso aggiungere tasselli, che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento. Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. E turbare certe gerarchie è peggio. Anche il tecnico è d’accordo”. Questo il discorso fatto dal patron biancoceleste.