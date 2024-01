Lazio, Kamada fuori dalle rotazioni: Lotito non è contento

Zero minuti nelle ultime quattro partite della Lazio per Daichi Kamada. Il centrocampista sembra sempre più fuori dagli schemi di Sarri. Il giapponese è stato sostituito a fine primo tempo a Udine il 7 gennaio, e da lì si sono perse le sue tracce. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Lotito non ha gradito lo scarso impiego dell’ex Eintracht e lo ha fatto presente all’allenatore. Dopo un inizio positivo, con tanto di gol al Napoli, Kamada ha gradualmente perso posti nelle gerarchie fino ad arrivare al momento attuale.

Il futuro di Kamada lontano dalla Lazio

Il giocatore è stato accostato a Marsiglia e Galatasaray, ma la destinazione più gradita sarebbe la Spagna. Real Sociedad e Valencia lo stanno osservando in ottica estate. Difficile che parta in questi due giorni. Resta da vedere cosa accadrà nel resto della stagione, visto che a seconda delle sue prestazioni il prezzo del suo cartellino potrebbe tornare a crescere o abbassarsi ulteriormente.