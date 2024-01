Lazio, Lotito non chiude alla cessione di Kamada | Le ultime

A quasi una settimana dalla chiusura della sessione di calciomercato, in casa Lazio non è da escludere la partenza di Kamada. Secondo quanto riporta TMW, il centrocampista giapponese che è arrivato in biancoceleste la scorsa estate a parametro zero, non si è ancora ambientato e stando a queste condizioni, difficilmente l’avventura del giapponese nella Capitale andrà oltre questa stagione.

Lazio, Kamada è in scadenza e può partire ma Lotito…

Kamada è approdato alla Lazio la scorsa estate, il calciatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per le prossime due stagioni in caso ambe le parti siano soddisfatte. Allo stato attuale però nessuno è soddisfatto, e per questo motivo la permanenza del giapponese diventa sempre più difficile. Il presidente Lotito però, spara alto, e chiede 10 milioni per la sua cessione; siccome si tratta di un giocatore in scadenza, la cifra richiesta al momento è troppo alta ed è difficile trovare un acquirente disposto ad investire quei soldi.