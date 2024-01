Lazio, forte interesse del Galatasaray per Kamada | La richiesta di Lotito

In casa Lazio continuano le voci di calciomercato e secondo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it, ci sarebbe il Galatasaray pronto a fiondarsi con decisione su Kamada che in casa biancoceleste sta ancora facendo fatica a trovarsi.

Lazio, ecco quanto chiede Lotito per Kamada

Kamada sta vivendo mesi difficili alla Lazio e oltre a giocare poco, non si è ancora integrato nel sistema tattico di Sarri. Il Galatasary sarebbe pronto ad offrirgli un ingaggio superiore e soprattutto il suo vero ruolo naturale, cioè il trequartista per convincerlo a trasferirsi in Turchia. Il calciatore però, al momento non è convinto e intanto il presidente Lotito chiede 10 milioni per lasciarlo partire.