Calciomercato Lazio, tutto ruota intorno a Kamada: ecco perché

Attenti al mercato e pronti a cogliere le opportunità. È questa la strategia della Lazio, in vista della sessione invernale. La campagna acquisti biancoceleste ruota infatti attorno al futuro di Daichi Kamada. L’ex giocatore dell’Eintracht, Daichi Kamada ha deluso le aspettative all’inizio della stagione e non è stato convocato per la Coppa d’Asia.

La situazione di Kamada

Con Luis Alberto fuori per infortunio, le prime settimane di gennaio sono fondamentali per il giapponese, che può assicurarsi spazio in prima squadra e aiutare la Lazio a risalire le gerarchie del centrocampo. Kamada potrebbe quindi essere il tipo di nuovo giocatore che, fino a qualche settimana fa, si pensava la Lazio stesse per lasciare in cerca di un sostituto. Come riportato da Il Messaggero, si facevano i nomi di Ferguson del Bologna, Ricci del Torino e Fazzini dell’Empoli.