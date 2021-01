Atalanta-Lazio, formazioni e dove vederla in tv

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio, sfida da alta classifica quella tra nerazzurri e biancocelesti.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Ilicic; Zapata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sul canale 209 per i clienti Sky o da smart tv. In alternativa, è possibile seguire il match dall’applicazione ufficiale