Atalanta-Lazio, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida tra Atalanta e Lazio, prevista per domenica allo Stadio Gewiss, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella loro corsa alla qualificazione alla Champions League. Questo incontro non è solo una lotta per i punti ma anche una dimostrazione di profondità tattica e resilienza da due delle squadre più formidabili della Serie A in questa stagione. La dea sta vivendo un momento positivo, con otto vittorie nelle ultime dieci partite e solo una sconfitta. La Lazio arriva a Bergamo con una serie di risultati positivi, avendo ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle recenti uscite in Serie A.

Atalanta-Lazio, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Atalanta è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 2.05 su Snai e 2.10 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.30 mentre una vittoria della Lazio (segno 2) si trova anche quota 3.80. Ecco la comparazione quote di Atalanta e Lazio dei bookmakers: