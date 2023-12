Gasperini opta ancora per il 3-4-2-1. Difesa affidata a Scalvini, Hateboer e Kolasinac. In mezzo al campo Ederson e De Roon centrali, sostenuti da Bakker e Ruggeri sugli esterni. In avanti Koopmeiners alle spalle di Lookman e Muriel, a sostituire l’infortunato Scamacca. Tra i pali c’è Musso. Milan con il 4-2-3-1. Prosegue l’emergenza nel reparto difensivo, con le assenze importanti Thiaw e Kalulu: titolari Tomori e Theo Hernandez, adattato nel ruolo di centrale, con Calabria e Florenzi sulle fasce. In mezzo al campo Reijnders e Musah. In attacco, dietro a Giroud, unica punta, spazio a Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Kolasinac, Hateboer; Bakker, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Theo, Florenzi; Reijnders, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli.