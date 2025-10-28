Atalanta-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita

Torna la Serie A e a Bergamo, al New Balance Arena, va in scena Atalanta-Milan nel primo turno infrasettimanale della stagione in corso. La giornata si apre con un big match con due formazioni che cercano di fare punti e smuovere la classifica nei posti in alto. Partita delicata a Bergamo; rossoneri al terzo posto, alle spalle della coppia formata da Roma e Napoli, distante appena un punto.

Atalanta-Milan, probabili formazioni

L’Atalanta arriva da ben sei pareggi nelle prime otto di campionato, questa sera continuerà a cercare la svolta in casa. Una svolta che la formazione di Juric non riesce a mettere in atto. La Dea non vince in Serie A dal 21 settembre. Per la formazione Juric attende Kolasinac, che prova a recuperare. L’ex del Milan, De Ketelaere, potrebbe avere un’altra chance dal primo minuto, Lookman cerca ancora il primo gol della stagione.

Il Milan con il brutto pareggio contro il Pisa, andato in scena a San Siro lo scorso venerdì, invece, ha perso la vetta e vuole tornare alla vittoria nello scontro diretto. Rossoneri provano a portarsi avanti in classifica nel big match contro la Dea. Allegri prova a recuperare Loftus-Cheek. Allegri ha ancora una lunga lista di giocatori fuori ai box: Jashari, Pulisic, Rabiot e Estupinan.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Juric.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Athekame; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita

La partita di Serie A Tim Atalanta-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma che detiene infatti tutti i diritti sulle partite di campionato. L’anticipo della nona giornata di Serie A 2025/26 in scena al New Balance Arena sarà trasmesso in diretta in streaming per tutti gli abbonati tramite l’app DAZN su smart tv (o dispositivi Chromecast e Fire Stick), pc, tablet o smartphone. Per gli abbonati Sky che hanno attiva l’opzione ‘Zona DAZN’ la sfida sarà invece disponibile su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.