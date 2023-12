La partita tra Atalanta e Milan, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si disputerà sabato 9 dicembre 2023 al Gewiss Stadium, con inizio alle ore 18:00. Questo match rappresenta un importante scontro lombardo, con entrambe le squadre che mirano a posizioni di rilievo in classifica. L’Atalanta arriva a questa partita dopo un periodo non brillante, complice, anche la sconfitta esterna contro il Torino. Al momento, la squadra di Gasperini è leggermente fuori dalla zona Europa. Il Milan, guidato da Stefano Pioli, ha recentemente trovato una maggiore continuità, attestandosi al terzo posto in classifica dopo le vittorie contro Fiorentina e Frosinone.

Dove vederla?

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile sia su Sky Q che attraverso l’applicazione DAZN su dispositivi mobili e smart TV.

Le probabili Formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Musso; de Roon, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Muriel. All.: Gian Piero Gasperini.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All.: Stefano Pioli.