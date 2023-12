Sabato 9 dicembre andrà in scena, dopo Juventus–Napoli, un altro big match del 15° turno di Serie A, Atalanta–Milan. Le due squadre si affrontano in un momento molto delicato vista la necessità comune di rimettersi in gioco per i rispettivi obbiettivi. La vittoria dei ragazzi di Pioli contro il Frosinone ha reso ossigeno, mentre per quelli di Gasperini, vista la pesante sconfitta contro il Torino, la situazione è leggermente più critica.

Atalanta-Milan, la motivazione di Giroud

Un’arma in più sulla quale potrà contare Pioli sarà il ritorno dalla squalifica di Olivier Giroud, quest’anno a quota 7 reti in Serie A. Il francese avrà una motivazione particolare in questa gara, oltre all’importanza stessa di essa, ossia il non aver mai segnato contro l’Atalanta. Anche per questo, ci si aspetta l’ex Chelsea e Arsenal molto affamato e potenzialmente pronto a trovare l’ottavo gol in campionato, se non di più.