Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la prestazione del Milan contro la Fiorentina con riferimento alla partita di Champions con il Borussia Dortmund.

Bergomi sul Milan

Queste le sue parole: “Non so se contro il Dortmund può bastare il recupero di Giroud, però lo spirito è quello giusto. È una squadra che secondo me non ama giocare come ha giocato contro la Fiorentina, il Milan le partite di difesa nella propria metà campo non le ama fare. Il Milan è una squadra che ti viene a prendere alta, ma sa che in questo momento non se lo può permettere. O almeno, non lo può fare per lunghi tratti della gara e dunque riconosce anche la forza dell’avversario e aspetta un po’ anche come ha fatto con il PSG. Il Dortmund secondo me è una squadra vulnerabile. Una squadra che ti può fare anche gol, ma è una squadra che ne prende tanti. Sulla carta se il Milan fa il Milan la può portare a casa la partita”.