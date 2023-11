La sfida in arrivo fra il Milan e il Borussia Dortmund in Champions League si preannuncia come un incontro di importanza cruciale, con importanti conseguenze per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, durante la classica conferenza stampa prepartita ha fornito alcuni spunti interessanti in vista del match che andrà in scena domani sera a San Siro.

Le parole del tecnico alla vigilia del match

Terzic ha mostrato grande rispetto per il Milan, sottolineando che è un avversario che non perdona gli errori. “Ho visto l’ultima partita col PSG, e mi ha colpito la disciplina difensiva del Milan: nel finale il Paris non è riuscito a creare nulla”, ha detto Terzic. Riguardo all’atmosfera di San Siro, ha aggiunto: “Conosco l’impatto emotivo di San Siro, questo è uno stadio bellissimo e importante, siamo contenti di poterci giocare”

“All’andata match equilibrato..”

L’allenatore del Borussia ha evidenziato che la sua squadra, in testa al proprio girone, punta a sfruttare la posizione per raggiungere gli ottavi. “In Champions abbiamo preso pochi gol ma ne abbiamo anche fatti pochi: domani ci aspettiamo un’altra partita equilibrata, come tutte quelle che abbiamo giocato in questo girone”, ha affermato. Ha anche ricordato il pareggio nell’incontro di andata, commentando: “Anche all’andata, con il Milan, lo era stata, anche se entrambe le squadre non hanno dato il meglio di sé”

Situazione Infortuni e Formazione

Parlando degli infortuni, Terzic ha informato: “Haller ieri si è allenato con la squadra, è venuto con noi, così come Adeyemi“. Riguardo al difensore tedesco, ha rivelato: “Sule ha deciso stamattina di non venire in Italia; nel caso ci sono Can e Bensebaini che possono giocare da centrale“. Per quanto riguarda Sabitzer, è speranzoso: “È uscito all’ultima di campionato per un affaticamento alla coscia. Ieri si è allenato da solo, domani è con la squadra e speriamo sia schierabile”

Conto alla rovescia

Insomma, è tutto pronto per una serata di fuoco a San Siro! Il Milan, con la sua muraglia difensiva, si prepara a dare battaglia al Borussia Dortmund di Terzic, che gioca le sue carte con attenzione. Tra Haller che torna in campo, Adeyemi in forse e Sabitzer che lavora al recupero, il Dortmund è pronto a mettere tutto in gioco per un posto agli ottavi. Sarà una partita da non perdere, appuntamento a domani, con San Siro che si accende per scrivere l’ennesimo capitolo della sua storia Europea.