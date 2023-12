Andrea Pirlo allenatore della Sampdoria, ha parlato a Radio TV Serie A ripercorrendo le tappe della sua carriera svelando un incredibile retroscena legato a un suo possibile passaggio al Real Madrid nel 2006. Il tecnico poi, ha parlato del Mondiale 2006 e di quello che è stato il suo passato da calciatore.

Le parole di Andrea Pirlo

“Nel periodo di calciopoli, dopo aver vinto il Mondiale, avevo già firmato con il Real Madrid. Però quando al primo giorno di ritiro con il Milan ci comunicarono che saremmo ripartiti dalla Serie A con una penalizzazione, scelsi di firmare con i rossoneri. Guardiola mi voleva pure al Barcellona ma al Milan arrivo Ibra e io scelsi di restare lì. Coverciano è stata come una seconda casa per me e al Mondiale 2006 Lippi scelse me come primo per calciare il rigore della finale. Non fu una passeggiata perché la tensione era tanta però non pensai troppo e calciai“.