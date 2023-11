Andrea Pirlo è intervenuto davanti ai microfoni per parlare della sfida tra Italia e Macedonia del Nord. L’ex giocatore della nazionale, presente all’evento Orientamenti 2023, ha ribadito l’importanza della presenza degli azzurri all’Europeo e ha espresso anche la propria opinione sul commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti, per il quale ha sempre nutrito una certa stima.

Pirlo | La stima per Spalletti

Pirlo nel corso dell’intervista alla vigilia della partita Italia-Macedonia del Nord, sostenendo Spalletti, ha detto: “Come la vedo? Bene. Domani avranno una prima importante ma vedo un po’ di cose di Spalletti. Allenatore bravo e che ho sempre stimato sempre a livello umano. Dobbiamo tifare per lui e per tutti perché non possiamo mancare all’appuntamento degli Europei non tanto per il nostro movimento calcistico ma per il nostro Paese”.