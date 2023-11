Mancano 24 ore alla sfida contro la Macedonia del Nord, che può segnare il futuro dell’Italia verso gli europei che si giocheranno questa estate in Germania. Il CT Spalletti è alle prese con qualche assenza di troppo, ed è costretto ad effettuare altri due cambi.

Spalletti chiama Carnesecchi e Mancini

Dunque il CT azzurro è stato costretto di nuovo a mettere mano alla lista dei convocati che aveva stilato per sopperire alle assenze. Infatti oltre a Meret, Toloi, Calabria e Locatelli come riporta “Sky Sport”, non saranno della partita anche Bastoni che ha riportato un risentimento muscolare, al suo posto è stato chiamato Gianluca Mancini, e Vicario che ha accusato uno stato febbrile al suo posto è stato chiamato a scopo cautelativo Carnesecchi.