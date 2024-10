Atalanta-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Niente turnover per Gasperini nel derby lombardo. Il tecnico dei bergamaschi opta per Retegui come terminale offensivo, supportato da De Ketelaere e Lookman. Ancora titolari Bellanova e Ruggeri sugli esterni. Nel Monza torna Maldini sulla trequarti. Ancora aperto il ballottaggio Caprari-Mota.

Atalanta-Monza, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.