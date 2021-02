Atalanta-Napoli 4-2, Gattuso non parla: società in silenzio stampa

Brutta sconfitta per il Napoli a Bergamo. La stagione potrebbe compromettersi, gli azzurri sono scivolati in settima posizione in classifica.

Atalanta-Napoli 4-2

Il Napoli non va. Al di là degli infortunati la squadra allenata da Gattuso non ha idee e parte, così come anche a Granada, sulla difensiva. Il primo tempo riesce a contenere la Dea, ma poi affonda. Partenopei in grandi difficoltà, si spera nel recupero di qualche giocatore importante per poter fronteggiare le prossime partite.

Gattuso non parla, tutti in silenzio stampa

L’allenatore del Napoli a fine gara al Gewiss Stadium di Bergamo, non rilascia dichiarazioni e l’ufficio stampa della società Calcio Napoli dichiara silenzio stampa. Non è dato a sapersi fino a quando a Napoli terranno le bocche cucite. Giovedì 25 febbraio al Diego Armando Maradona di Napoli si attende il Granada per la gara di ritorno di Europa League. I partenopei proveranno la remuntada visto i due gol presi in Spagna. Al Napoli toccherà fare una grande gara e almeno tre gol per poter sognare gli ottavi di Europa League.