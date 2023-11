Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Serie A con una grande al Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Napoli di Walter Mazzarri. Tecnico toscano, chiamato a sostituire Garcia, pronto a rimettere i campioni d’Italia nella giusta careggiata, all’inseguimento dell’Inter, primo in classifica, distante, al momento, ben dieci lunghezze. Diversa la situazione in casa Atalanta, reduce dal pareggio esterno contro l’Udinese. L’ultimo precedente, risalente a novembre 2022, è terminato 1-2 per i partenopei. Il match, in programma sabato alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (4-3-2-1): Musso; Hateboer, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.