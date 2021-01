Atalanta Parma, risultato, tabellino e highlights (3-0) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Atalanta e Parma

Atalanta Parma

L’Atalanta in casa non sbaglia un colpo. Con un gol per tempo dei suoi due attaccanti Muriel e Zapata che si sono alternati, e con la rete di Gosens, si è imposta 2-0 sul Parma nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si impone grazie alle reti di Muriel al 15′, di Zapata al 49′ e di Gosens al 61′. Grazie a questo successo i nerazzurri si portano a 28 punti in classifica, agganciando momentaneamente il Napoli. Il Parma di Liverani rimedia ancora uno stop e resta a 12 punti in classifica al terz’ultimo posto.

Atalanta Parma 3-0 tabellino e highlights

MARCATORI: Muriel (15′), Zapata (49′), Gosens (65′).

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel (46′ Zapata). A disposizione: Rossi, Sportiello, Mæhle, Šutalo, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Mojica, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk. All.: Gasperini.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Valenti, Gagliolo (33′ Pezzella); Kurtic, Sohm, Cyprien; Hernani; Karamoh (10′ Mihaila), Inglese. A disposizione: Colombi, Pezzella, Balogh, Cornelius, Brugman, Laurini, Dezi, Dierckx, Ricci, Brunetta, Camara. All.: Liverani.