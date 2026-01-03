Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Tra gli anticipi del 18esimo turno di Serie A Tim c’è il big match Atalanta-Roma. A Bergamo il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 di oggi, 3 gennaio 2026. Arbitro di gara il signor Fabbri (Ravenna).

Atalanta-Roma, probabili formazioni

L’Atalanta accoglie il suo grande ex allenatore, oggi sulla panchina della Roma, Gianpiero Gasperini. Una squadra che fa fatica a trovare la propria identità dopo l’addio al tecnico e oggi la Dea è piazzata al decimo posto in classifica con appena 22 punti raccolti in 17 gare. La formazione di Palladino arriva dalla sconfitta contro l’Inter (1-0).

La Roma, dopo la sconfitta contro la Juventus (2-1) arriva al match di oggi dalla rocambolesca vittoria contro il Genoa (3-1) del grande ex De Rossi. Gasperini ha necessità di ritrovare ritmo e punti perché non ha intenzione di perdere la corsa allo scudetto. Una gara difficile quella di oggi, dove la Roma troverà l’Atalanta pronta a fare bottino sul proprio campo.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor, Musah, Bernasconi, Brescianini, Pasalic, Krstovic, Samardzic, Maldini. Indisponibili: Bakker, Bellanova, Lookman, Kossonou. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Shaarawy, Bailey, Dovbyk, Baldanzi. Indisponibili: El Aynaoui, Ndicka, Pellegrini.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Hermoso, Mancini, Wesley, Cristante

Arbitro: Fabbri (Ravenna). Assistenti: Cecconi e Bercigli. IV uomo: Zufferli. Var: Maresca. Avar: Di Paolo.

Dove vedere Atalanta-Roma

La partita Atalanta-Roma, gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida sarà visibile in streaming su DAZN, sul satellite su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) e Sky Sport Calcio (202) oltre alla piattaforma Now e l’app SkyGo.