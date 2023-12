Atalanta Salernitana, risultato, tabellino e highlights del match

L’Atalanta batte 3-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in classifica a quota 26. I campani restano in fondo alla graduatoria a otto. Erano stati proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 10′ del primo tempo con Pirola. Nella ripresa però l’assolo dei bergamaschi grazie alle reti di Muriel al 47′, Pasalic al 52′, De Ketelaere all’83’ e Miranchuk all’89’.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta (dal 31′ st Hateboer), Pašalić, Éderson (dal 21′ st De Ketelaere), Ruggeri, Koopmeiners, Muriel (dal 21′ st Kolasinac), Lookman. A disp.: Musso, Rossi, Holm, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Kolašinac, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Cisse. All. Gasperini.

SALERNITANA (3-4-3): Costil, Daniliuc (dal 15′ st Bradaric), Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore (dal 23′ st Legowski), Martegani (dal 23′ st Ikwuemesi), Candreva, Dia, Tchaouna (dal 15′ st Kastanos). A disp.: Fiorillo, Salvati, Bradaric, Sambia, Bohinen, Simy, Botheim, Kastanos, Cabral, Ikwuemesi, Lovato, Legowski. All. Inzaghi.

Reti: 10′ pt Pirola, 47′ Muriel, 52′ Pasalic, 83′ Ketelaere, 89′ Miranchuk

Ammoniti: Pirola, Gasperini, Ruggeri

Recupero: 3′ pt,

ATALANTA SALERNITANA HIGHLIGHTS