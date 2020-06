Atalanta-Sassuolo, 4-1: La Dea c’è. Risultato tabellino ed Highlights

Atalanta-Sassuolo Tabellino Highlights: il match finisce 4-1

L’Atalanta vince 4-0 contro il Sassuolo nel recupero della 25° giornata della Serie A. Succede tutto nel primo tempo che si chiude con 3 gol a favore dei padroni di casa e 0 reti per i neroverdi, che nei primi minuti di gioco avevano comunque mostrato un pressing autorevole presto annullato dall’Atalanta. Tre le palle gol mostrate nei primi dieci minuti scarsi dagli emiliani, ma poi l’incantesimo finisce e l’Atalanta riprende possesso del match. Il dominio dei bergamaschi, partiti in affanno, è dimostrato anche dal gol del Papu Gomez, poi annullato per fallo di mano e ricorso al Var, al ventesimo minuto. Le reti. Al 16′ Djimsiti piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro all’angolino basso di sinistra. Al 31′ Zapata trova spazio all’interno dell’area e di potenza incorna sulla sinistra, alle spalle dell’incolpevole portiere. Al 37′ Autorete di Bourabia nel tentativo di difendere la porta vuota. Al 66′ Zapata festeggia la doppietta con un gol strepitoso. Riesce a procurarsi da solo lo spazio sufficiente per raggiungere la palla dentro l’area dopo un calcio di punizione ed effettua con forza un perfetto colpo di testa piazzato sul palo destro. Nella seconda metà della ripresa espulso Gasperini per frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro. In pieno recupero la punizione gioiello di Bourabia per il 4-1 finale.

Atalanta-Sassuolo Tabellino Highlights

Reti: 16′ Djimsiti, 31′ Zapata, 37′ autorete Bourabia (Sasssuolo), 66′ Zapata, 92′ Bourabia

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti (88’Toloi); Hateboer, de Roon, Freuler (70’Malinovskyi), Gosens (69’Castagne); Pasalic; Gomez, Zapata (69′ Muriel) Non entrati: Rossi, Sportiello, Sutalo, Tameze, Bellanova, Colley. Allenatore: Gasperini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (46’Muldur) , Marlon (70’Magnani), Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli (77’Obiang); Berardi (dal 61′ Djuricic), Defrel, Boga (dal 61′ Haraslin); Caputo. Non entrati: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Raspadori, Chiriches, Traore, Haraslin, Ferrari Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Toljan, Pasalic, Peluso, Marlon, Djimsiti, Muriel, Toloi

Espulso: Gasperini

Gli Highlights

IL GOL DELL’ 1-0 DJIMSITI

IL GOL DEL 2-0 DI ZAPATA

IL GOL DEL 3-0 (AUTORETE DI BOURABIA)

IL GOL DEL 4-0 ZAPATA