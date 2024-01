Atalanta-Sassuolo, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Atalanta-Sassuolo, la Dea è favorita per il passaggio del turno.

Atalanta e Sassuolo si sfidano nel prossimo turno di Coppa Italia, con un posto nei quarti di finale in palio. La partita si svolgerà al Gewiss Stadium, il 3 gennaio 2024 alle 18:00. L’Atalanta punta a proseguire il buon momento dopo aver battuto il Lecce, mentre il Sassuolo cerca di riscattarsi dopo una sconfitta contro il Milan. L’Atalanta, reduce da una vittoria contro il Lecce, è favorita nonostante le assenze per infortunio di Toloi, Scalvini, Palomino e Toure. Il Sassuolo, vicino alla zona retrocessione in Serie A e con una difesa vulnerabile, ha diversi giocatori infortunati, tra cui Racic, Boloca, Defrel, Vina e Obiang.

Atalanta-Sassuolo, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Atalanta è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.45 su snai e 1.49 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 4.25 mentre una vittoria del Sassuolo (segno 2) si trova anche quota 6.25. Ecco la comparazione quote di Atalanta-Sassuolo dei bookmakers: