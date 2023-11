Atalanta-Sporting Lisbona, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta forte già della qualificazione al prossimo turno, scenderà domani in campo alle ore 18.45 per blindare il primo posto nello scontro diretto del Gruppo D contro lo Sporting Lisbona. Alla squadra di Gasperini basterà ottenere 1 punto per avere la matematica certezza del primato; alla squadra portoghese invece servirà vincere per mantenere il distacco dallo Sturm Graz che dista solo 3 punti. Il match, in programma giovedì alle 18.45 alla Gewiss Arena, sarà trasmetto in tv da Sky Sport, Dazn e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards. Allenatore: Ruben Amorim