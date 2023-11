La sfida del 30 novembre 2023 che andrà in scena alle 18:45 al Gewiss Stadium di Bergamo vede l’Atalanta ospitare lo Sporting Lisbona per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. L’Atalanta, già certa di un posto nei sedicesimi di finale, è a caccia del pass diretto per gli ottavi, mentre rimane imbattuta in questa stagione europea. Dall’altra parte, lo Sporting CP, dopo aver perso la sfida d’andata, cerca di riscattarsi. Alla band del Gasp basterà non perdere per assicurarsi il primo posto nel girone.

Atalanta-Sporting Lisbona Comparazione Quote

Nella sfida attesissima tra Atalanta e Sporting Lisbona, i bookmakers presentano quote diverse, riflettendo le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match. Ecco la comparazione quote dell’incontro:

Snai : Atalanta (1): 2.10 Pareggio (X): 3.60 Sporting Lisbona (2): 3.30

: Gol Gol : Atalanta (1): 2.11 Pareggio (X): 3.60 Sporting Lisbona (2): 3.25

: Sportbet : Atalanta (1): 2.10 Pareggio (X): 3,60 Sporting Lisbona (2): 3.25

Certezze e assenze dell’Atalanta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta affrontando un periodo di forma mista. Dopo la recente sconfitta in campionato contro il Napoli, la squadra ha mostrato segni di instabilità, ma rimane comunque una forza solida in Europa League, dove è imbattuta. Questo rende il match contro lo Sporting Lisbona cruciale per mantenere il proprio slancio nel torneo. Tuttavia, la squadra è alle prese con notevoli assenze, in particolare nel reparto difensivo. Toloi, Palomino e Zappacosta sono out per infortunio, mentre Kolasinac potrebbe fare il suo ritorno​​. In attacco, la squadra si affida al solito Scamacca, occhio a Luis Muriel, che scalpita per una maglia da come titolare.

Lo Sporting CP vuole sfatare il tabù contro le Italiane in trasferta

Lo Sporting CP di Ruben Amorim arriva all’incontro con l’Atalanta in uno stato di forma altalenante in Europa, ma con una recente vittoria eclatante per 8-0 in Coppa di Portogallo, che potrebbe aver dato alla squadra una spinta morale importante. Tuttavia, lo Sporting ha una storia complicata nelle competizioni europee, specialmente quando gioca in trasferta contro squadre italiane, dove non ha mai vinto in 16 partite​​. La formazione potrebbe non subire molti cambiamenti rispetto alla recente vittoria in coppa, con Adan in porta e una probabile conferma di giocatori come Coates e Matheus Reis in difesa. A centrocampo, l’ex Lecce Hjulmand dovrebbe essere titolare, mentre nel tridente offensivo ci potrebbero essere dei cambiamenti, con Edwards e Goncalves che potrebbero offrire freschezza e creatività.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sporting Lisbona

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards.

Statistiche e curiosità di Atalanta-Sporting Lisbona

L’Atalanta ha vinto entrambi i precedenti incontri casalinghi con lo Sporting Lisbona, entrambi per 2-0.

ha vinto entrambi i precedenti incontri casalinghi con lo Sporting Lisbona, entrambi per 2-0. Lo Sporting Lisbona ha giocato 16 gare esterne contro squadre italiane in Europa senza mai vincere.

ha giocato 16 gare esterne contro squadre italiane in Europa senza mai vincere. L’Atalanta ha perso solo due delle 20 gare giocate in UEFA Europa League, rimanendo imbattuta in questa stagione.

ha perso solo due delle 20 gare giocate in UEFA Europa League, rimanendo imbattuta in questa stagione. Lo Sporting Lisbona ha vinto tre delle ultime 14 partite giocate in Europa​​.

ha vinto tre delle ultime 14 partite giocate in Europa​​. Morten Hjulmand, ha affrontato l’Atalanta due volte nella scorsa stagione col Lecce, vincendo entrambe le partite.

Atalanta-Sporting Lisbona: Pronostico Consigliato e Analisi Finale

Analizzando la partita di Europa League tra l’Atalanta e lo Sporting Lisbona, emergono due scenari probabili basati sulla forma corrente e sulle tendenze di gioco delle squadre.

Innanzitutto, la tendenza offensiva di entrambe le squadre suggerisce un risultato con un alto numero di gol. L’Atalanta, in particolare, ha dimostrato un’efficacia notevole nell’area avversaria, avendo il più alto punteggio di xG (Expected Goals) nella competizione finora. Questa propensione, combinata con una serie di prestazioni offensive solide, la rende incline a creare numerose occasioni da gol. Parallelamente, lo Sporting Lisbona ha mostrato un approccio simile, con cinque vittorie nelle ultime sei partite e un’elevata frequenza di risultati “OVER 2.5”. Questi elementi conducono al pronostico di una partita con “Over 2.5 Gol“, dove si prevede un incontro ricco di azioni e con almeno tre gol segnati.

Per quanto riguarda il risultato finale, il fattore campo e la forma in Europa League giocano a favore dell’Atalanta, suggerendo una loro possibile vittoria. Tuttavia, entrambe le squadre hanno mostrato la capacità sia di segnare che di subire gol. L’Atalanta, nonostante una solida forza offensiva, ha avuto momenti di vulnerabilità difensiva, mentre lo Sporting Lisbona ha dimostrato di poter trovare la rete in diverse occasioni. Aggiungendo a ciò la vittoria dell’Atalanta nell’incontro d’andata e alcune difficoltà recenti dello Sporting in scontri diretti, un pronostico plausibile potrebbe essere una vittoria dell’Atalanta con gol da entrambe le parti.