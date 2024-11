Atalanta-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Domenica 10 novembre, alle ore 12:30, allo stadio Gewiss di Bergamo, l’Atalanta ospiterà l’Udinese nella 12ª giornata di Serie A 2024/25. Una partita che vede i nerazzurri in grande forma, imbattuti da 13 match contro i friulani (8 vittorie e 5 pareggi), una striscia che costituisce il record più lungo di gare consecutive senza sconfitte per la Dea contro un singolo avversario nella storia recente del campionato. L’ultima vittoria dell’Udinese contro l’Atalanta risale al 29 ottobre 2017, quando i bianconeri vinsero 2-1 in casa, ma da allora la squadra bergamasca ha dominato il confronto diretto.

La forma dell’Atalanta

L’Atalanta arriva a questa sfida dopo aver mostrato un attacco devastante, con 29 gol segnati finora in stagione, una media che la colloca tra le migliori in Europa, solo dietro a Bayern Monaco e Barcellona. Gran parte di questi gol sono arrivati dal mese di ottobre, quando la squadra di Gasperini ha messo a segno ben 18 reti, un dato che la pone in cima alla classifica delle squadre più prolifiche nell’intervallo di tempo più recente nei principali tornei europei.

Oltre alla potenza offensiva, la Dea ha migliorato anche la solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato contro Monza e Napoli. Se riuscisse a non subire gol anche contro l’Udinese, sarebbe la seconda volta nelle ultime cinque stagioni in cui l’Atalanta riesce a mantenere la porta immacolata per tre partite consecutive in Serie A.

La chiave del gioco passa soprattutto per gli attaccanti, con Ademola Lookman che sta vivendo una stagione stellare e Mateo Retegui, che continua a essere uno dei calciatori più determinanti della squadra con 7 gol e 3 assist nelle ultime settimane. Il supporto offensivo di Charles De Ketelaere, che fornisce assist a ripetizione, è fondamentale per l’armonia del reparto offensivo.

L’Udinese in trasferta

L’Udinese arriva a Bergamo con un bilancio recente di 3 sconfitte consecutive in trasferta (Roma, Milan e Venezia), e non vince fuori casa contro l’Atalanta dal dicembre 2016. Inoltre, i friulani hanno vinto solo una delle ultime 16 trasferte a Bergamo (1 vittoria, 8 pareggi, 7 sconfitte), un dato che testimonia quanto sia difficile per l’Udinese imporsi in casa della Dea.

Nonostante questo, la squadra di Andrea Runjaic può contare su giocatori di qualità, come Florian Thauvin e Kingsley Ehizibue, che potrebbero mettere in difficoltà la difesa atalantina. Tuttavia, l’assenza di calciatori chiave come Gerard Deulofeu e Sanchez potrebbe limitare le opzioni offensive della squadra, rendendo ancora più ardua la trasferta a Bergamo.

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui.

Allenatore: Gasperini.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis.

Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita

La partita tra Atalanta e Udinese, valida per la 12ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con il collegamento che inizierà alle ore 12:00, poco prima del fischio d’inizio.

L’Atalanta parte sicuramente favorita, forte della sua striscia di risultati positivi e di una rosa in grande forma, ma l’Udinese, pur in difficoltà, cercherà di fermare la macchina da gol dei bergamaschi. Il match si preannuncia interessante, con l’Atalanta pronta a confermare il suo dominio contro una squadra che storicamente ha sempre faticato a imporsi a Bergamo. L’Udinese, dal canto suo, cercherà di capitalizzare al meglio le poche occasioni che si presenteranno, sperando di interrompere la serie negativa in trasferta.