Atalanta-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Al Gewiss Stadium si affrontano l’Atalanta e l’Udinese nel primo anticipo del sabato. I nerazzurri di Gasperini occupano la quinta posizione, in piena lotta per la Champions League, e vengono dalla netta vittoria contro il Frosinone. I bianconeri di Cioffi, al sedicesimo posto in classifica e in lotta per la salvezza, sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro il Milan. L’ultimo precedente della scorsa stagione fini 0-0. Il match, con fischio d’inizio alle 15.00, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, de Roon, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.