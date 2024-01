Atalanta-Udinese, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

In uno dei fine settimana più attesi della Serie A, l’Atalanta ospiterà l’Udinese in un incontro che promette di essere ricco di azione e di sfide tattiche. La partita si svolgerà sabato 27 gennaio 2024, alle 15:00, al Gewiss Stadium di Bergamo, un teatro storico per il calcio italiano. L’Atalanta, guidata da Gian Piero Gasperini, sta iniziando a mostrare una forma più funzionale questa stagione, mirando a una posizione tra le prime sette e alla qualificazione europea. Dall’altra parte, l’Udinese, sotto la guida di Gabriele Cioffi, sta affrontando una stagione insolita, combattendo contro la retrocessione. Nonostante alcuni pareggi, l’Udinese si trova appena fuori dalle zone di retrocessione. Con solo due vittorie ma 12 pareggi in 21 partite di Serie A