Atalanta Villarreal, probabili formazioni, precedenti | Le scelte di Gasperini

L’ultima partita sarà decisiva per il passaggio del girone. Villarreal e Atalanta si affrontano a Bergamo nella partita conclusiva del girone per decidere chi tra le due si prenderà la seconda posizione nel raggruppamento alle spalle del Manchester United, primo in solitaria. Ai bergamaschi serve vincere per centrare la terza qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League (dopo quelle ottenute nei due anni precedenti), mentre gli spagnoli possono giocare per 2 risultati su 3 avendo dalla loro un punto di vantaggio

Atalanta Villarreal, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Gerard Moreno, Danjuma

Atalanta Villarreal, i precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni a parte i pareggio per 2-2 nella gara di andata. Per quanto riguarda, invece, il bilancio dell’Atalanta contro le squadre spagnole, è al momento in perfetto equilibrio con le doppie sfide a Valencia e Real Madrid negli ottavi di finale degli ultimi due anni. Due stagioni fa la squadra di Gasperini riuscì a superare il Valencia in una doppia sfida spettacolare anche se ricordata per lo scoppio dei primi focolai di Covid in Italia; l’anno scorso il Real Madrid si impose sui bergamaschi nettamente con un doppio successo (0-1 a Bergamo, 3-1 a Madrid). L’ultima visita in Italia del Villarreal risale invece al 2017 quando vinse a Roma per 1-0 nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, ma venne buttata fuori in virtù del pesante 0-4 subito in casa la settimana prima.

Atalanta Villarreal, dove vederla

La partita che inizierà alle 21:00 sarà disponibile su Amazon Prime