Athletic Bilbao-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

L’Athletic Bilbao è una delle squadre più in forma in questo momento in Liga e per il Barcellona sarà molto complicato uscire dal San Mamès con i tre punti. I baschi avevano eliminato proprio i blaugrana ai quarti di Copa del Rey grazie alle due reti nei supplementari dei fratelli Williams. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 3 marzo alle ore 21.

Probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon, De Marcos, Vivian, Y. Alvarez, Garcia de Albeniz; Ruiz de Galarreta, Prados Diaz; Berenguer, Sancet, I. Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi.