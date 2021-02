L’Atlante riesce a vincere il derby laziale contro la Benacquista assicurazioni latina, centrando così la nona vittoria in campionato.

Una sfida complicata per Latina che inizia bene, trovando anche il vantaggio, ma poi paga gli infortuni di Benetti e Raucci e qualche errore di troppo che consegnano il successo ai capitolini, rimasti sempre attenti, riuscendo a concludere il match sul punteggio di 85-73.

Coach Pilot, che deve ancora rinunciare a Viglianisi e Antonaci, schiera l’abituale starting five: Romeo, Gallinat, Bucarelli fra gli esterni, Cicchetti e Olasewere coppia di lunghi. Risponde coach Gramenzi con Passera, Lewis, Benetti, Mouaha e Gilbeck.

Cronaca della partita



Le due squadre partono bene con i canestri di Gilbeck e Olasewere che segnano i primi canestri, è latina però a spingere ed al 3’ il punteggio è sul 6-9. Un minuto più tardi, dopo aver subito il canestro del 6-13, coach Pilot chiama il primo timeout. Continua però ad attaccare la Benacquista ed al 7’ minuto il punteggio sul tabellone è di 8-18. A questo punto però si scuote Roma che costringe coach Gramenzi al timeout. Il primo quarto si conclude sul 19-23 per gli ospiti.



In avvio del secondo quarto si susseguono azioni molto rapide ed al 14’ il punteggio è di 25-31. I ritmi della partita sono rallentati dalla difesa di latina e in 3 minuti nessuno segna. Questo equilibrio è interrotto da Romeo e Staffieri, che portano il punteggio in parità sul 31-31 quando manca un minuto e mezzo all’intervallo. Alla fine del quarto il punteggio è di 33-34.



Nel terzo quarto latina prova ad allungare, ma si fanno sotto i padroni di casa che trovano il primo vantaggio della gara con Cepic e Gallinat. Le due squadre giocano sul filo della parità, con Benetti che è costretto ad uscire per infortunio. Poco più tardi Latina deve rinunciare anche a Raucci. A 3 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto, con i capitolini sul +6 (51-45), coach gramenzi chiama timeout. Alla fine del terzo quarto latina riesce a ridurre lo svantaggio portando il punteggio sul 56-54.



L’ultimo quarto inizia con le triple di Staffieri e Baldasso e con Romeo che riporta l’Atlante sul +6 dopo un minuto e mezzo. Piccone accorcia le distanze con una tripla ma replica Fanti che al 34’ porta il punteggio sul 69-62. Bucarelli porta Roma sul +9 e grazie al gioco da tre di Olasewere, il punteggio va sul 74-62. La Benacquista tenta il recupero ma è in debito di energie e deve arrendersi ai capitolini che trovano la seconda vittoria in 5 giorni.



Parla così coach Pilot dopo la gara: “Stiamo giocando tante partite ravvicinate, e oggi abbiamo davvero avuto tanto dall’intero gruppo. L’apporto della panchina è stato fondamentale per cogliere un successo che ci porta anche a dare uno sguardo in alto e cercare la qualificazione ai playoff. Ci tengo, in chiusura, a fare gli auguri di pronta guarigione a Benetti.”





Tabellino e risultato finale





Atlante Eurobasket Roma – Benacquista Assicurazioni Latina 85-73



Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 17, Ludovici n.e., Gallinat 6, Cepic 9, Fanti 13, Cicchetti, Bischetti n.e., Magro 2, Staffieri 6, Romeo 7, Bucarelli 25

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi



Benacquista Assicurazioni Latina: Benetti 7, Lewis 21, Hajrovic n.e., Piccone 3, Passera 4, Mouaha 10, Baldasso 13, Bisconti, Raucci 6, Bagni n.e., Gilbeck 9

All. Gramenzi

Ass. All. Di Manno, Di Francesco



Statistiche: Roma tiri da 2 51% (21/41) tiri da 3 42% (8/19) tiri liberi 61% (19/31) Latina tiri da 2 56% (22/39) tiri da 3 24% (5/21) tiri liberi 56% (14/25).



Note: uscit0 per 5 falli Gilbeck per Latina.