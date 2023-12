L’Atlético Madrid ospita il fanalino di coda de La Liga, Almeria, al Wanda Metropolitano, domenica alle 14. Colchoneros, quarti in classifica, pronti a riscattare la sconfitta subita sul campo del Barcellona nella scorsa giornata. Ospiti, ultimi, con soli 4 punti raccolti, hanno pareggiato nell’ultima uscita il Betis. L’ultimo precedente a Madrid, risalente ad aprile, è terminato 2-1 per il padroni di casa grazie alla rete doppietta di Antoine Griezmann. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone.

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pozo, Montes, Gonzalez, Akieme; Robertone, Melero; Baptistao, Arribas, Embarba; Ramazani. All. Garitano.