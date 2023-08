Atlético Madrid-Granada, probabili formazioni e dove vederla

I Rojablancos ospitano gli andalusi del Granada

Si conclude la prima giornata de La Liga con la sfida tra Atlético Madrid e Granada, in programma questa sera alle 21.30 al Wanda Metropolitano di Madrid. I Colchoneros di Diego Simeone vogliono evitare di ripetere le brutta partenza della passata stagione, conclusasi, però, la qualificazione alla UEFA Champions League e il terzo posto in campionato, ad un solo punto dal Real Madrid, secondo. Davanti ai Rojablancos c’è il neopromosso Granada, di ritorno nella massima serie dopo una sola stagione. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Savic, Hermoso, Söyüncü; Carrasco, Lemar, Rodrigo de Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann.

Granada (4-3-3): André Ferreira; Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Melendo; Bryan Zaragoza, Callejón, Myrto Uzumi.